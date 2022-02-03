РИАМО - 3 фев. Подмосковная компания «Завод РЭМ» заключила экспортные контракты на поставку электротехнической медной шины с контрагентами из Польши и Турции. Сумма контрактов составила более 20 млн долларов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Отмечается, что соглашения были заключены в рамках выставки Egypt Energy 2021, на которой компания участвовала при содействии Фонда ВЭД Московской области. Выставка объединяет компании, предлагающие современное оборудование и технологии в сфере энергетики.

«Региональный Фонд поддержки ВЭД в прошлом году организовал подмосковным компаниям участие в международной выставке в Египте. Все организационные расходы Фонд взял на себя. По итогам участия в мероприятии компания «Завод РЭМ» подписала экспортный контракт на поставки электротехнической медной шины партнерам из Польши и Турции на сумму свыше 20 млн долларов», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Завод «РЭМ» производит продукцию из меди и алюминия и обеспечивает заказчиков из различных сфер деятельности. На предприятии изготавливают стандартную и уникальную продукцию (сделанную по чертежам заказчика). Производство расположено в Электрогорске.

На специализированной выставке Egypt Energy электрогорская компания стала одним из участников группового стенда Московской области, организованного региональным Фондом ВЭД.

В рамках организации участия Подмосковья в Egypt Energy Фонд ВЭД обеспечил региональным предприятиям аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда на выставке, оплату регистрационных сборов, застройку стенда, доставку образцов продукции, аренду переговорных площадей и подготовку презентационных материалов.

Поддержка региональным предприятиям оказывалась бесплатно. В этом году подмосковные производители также смогут посетить международные выставки при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области.