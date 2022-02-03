РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В Подольске возбудили уголовное дело после ДТП, в котором водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом, в результате пострадала пассажирка иномарки, сообщила старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

19 октября 2021 года в 21:30 мужчина на автомобиле Mazda двигался со стороны деревни Коледино в сторону М-2 «Крым». Он допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовым седельным тягачом. В результате ДТП пассажирке автомобиля Mazda были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Подольская городская прокуратура в соответствии с действующим законодательством РФ признала законным и обоснованным возбуждение СУ УМВД России по Подольску уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ в отношении водителя автомобиля Mazda.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу. Ход следствия контролируется городской прокуратурой.