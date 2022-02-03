РИАМО - 3 фев. Для удобства жителей Подмосковья изменяется формат платежного документа за ЖКУ, первыми новые платежки получат жители Реутова и Люберец, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В начале февраля в Люберцах и Реутове доставят счета на оплату взносов на капремонт нового, усовершенствованного образца. В верхней части документа будет название: «Счет на оплату коммунальных и иных услуг». Затем можно увидеть общую информации по лицевому счету, итоговую сумму начислений и два QR-кода для оплаты – с учетом и без учета добровольного страхования (при наличии).

Над расчетной таблицей могут быть сообщения об изменениях в начислениях по конкретному лицевому счету.

Постоянное число столбцов с расчетами сократиться с 11 до 6. Без изменений останутся графы: «виды услуг», «объем услуг», «единицы измерения», «тариф», «начислено по тарифу» и «итого». Остальные будут в платежке только при наличии информации.

«Например, если клиенту не полагаются льготы или не производился перерасчет, соответствующие графы будут отсутствовать. Графа «повышающий коэффициент» также уйдет из таблицы, сведения о коэффициенте, в случае его применения будут отражаться отдельно», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, динамическая платежка позволит сделать документ легко читаемым, понятным, а также он не будет перегружен графами и числами.

Таблица со справочной информацией также будет под таблицей с расчетами, а еще ее дополнят столбцом «Дата поверки». Раньше дата поверки приборов учета указывалась в отрывном бланке для передачи показаний.

Из платежного документа в регионе был исключен отрывной бланк для передачи показаний приборов учета, это позволило увеличить шрифт.

«Чтобы граждане могли видеть детализацию по каждой услуге и платить онлайн, в Подмосковье запущены программы «Умная платежка», которая снимает практически все вопросы, решаемые в режиме онлайн. Продолжим реализовывать уже доказавшие свою эффективность и востребованность у населения проекты «Коммунальный бонус» и «Коммунальный кэшбек», - отметил Велиховский.

Новые платежки выпустят для тех жителей Реутова и Люберец, которые получают отдельные квитанции на оплату взносов на капремонт. Платежные документы с начислениями за ЖКУ пока менять не будут.

«В платежке должно быть все прозрачно, все понятно. Не должно быть сомнений, что все, что там начислено соответствует тому, что ты потребляешь», - сказал в своем десятом ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.