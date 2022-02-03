РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Две популярные природные горки в подмосковном Подольске продолжают оставаться травмоопасными, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

В целях снижения уровня риска при катании зимой с природных горок второй год подряд в Подмосковье силами спасателей пожарно-спасательных частей противопожарно-спасательной службы Московской области (ГКУ МО «Мособлпожспас») проводится социально-профилактическая акция «Горки». В Подольске самыми травмоопасными продолжают оставаться два природных спуска (горки) - в поселке Дубровицы и парке КиО имени Талалихина.

Так, спуск в поселке Дубровицы упирается в реку Пахру, на береговой полосе которой растут кусты и деревья. Для предотвращения травматизма на склоне выполнен отвал из снега внизу спуска, установлена информационная табличка о запрете катания. На склоне в парке культуры и отдыха имени Талалихина кустарник и деревья растут вдоль горки. При неконтролируемом спуске велика вероятность отклонения от направления движения по склону и вылет в лесополосу. Для обеспечения безопасности движения установлено железное ограждение и 3 информационные таблички о запрете катания.

Также в округе продолжается раздача листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения при катании с необорудованных горок (спусков).