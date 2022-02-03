РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. За последние три месяца прошлого года 882 жителя городского округа Люберцы успешно сдали нормы комплекса упражнений «Готов к труду и обороне» и получили золотые знаки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» подписали по итогам тестирования с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

На интернет-портале ГТО зарегистрированы 31 744 жителя Люберец, из которых 1 526 сдали нормативы в IV квартале прошлого года.

Абитуриенты с золотыми знаками ГТО имеют право на получение дополнительных от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студенты могут получать повышенную стипендию, а работники – поощрение в виде премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.