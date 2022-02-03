РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на четверг, толщина льда на Клязьминском водохранилище в районе деревни Новоалександрово составляет 30-40 см, на Пяловском водохранилище в районе деревне Никульское – 35-45 см.

На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово толщина льда варьируется с 28 до 40 см, на канале им. Москвы в деревнях Витенево и Драчево - с 2 до 4 см.