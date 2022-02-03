РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров 9 февраля в прямом эфире отчитается перед жителями муниципалитета о проделанной работе в 2021 году.

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в соцсетях в 15:00.

2 февраля Юров в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте ответил на вопросы жителей Балашихи и сообщил, что в ходе ежегодного отчета он подведет основные итоги прошлого года и расскажет о главных переменах, которые уже состоялись и еще произойдут в городском округе.

«Уважаемые жители! 9 февраля в 15:00 отчитаюсь о работе за 2021 год. Расскажу о планах на этот год (2022 год - ред.). Трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях. Интересно услышать, какие направления развития нашей Балашихи больше всего интересуют вас? Спасибо за обратную связь. Будем общаться в таком формате регулярно», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.