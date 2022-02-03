РИАМО - 3 фев. К электрическим сетям на территории Московской области в прошлом году присоединили 19 социально значимых объектов. Присоединение прошло в рамках договоров технологического присоединения в соответствии с нормативными сроками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Так, электричество подвели в новые школу и детсад в Ивантеевке. Также к сетям присоединили три пристройки к школам в Серпухове. Еще электричество появилось в школе в Клину, новом корпусе средней школы Апрелевки и школе в Наро-Фоминске. К сетям подключили школу в Видном, и два образовательных учреждения в Подольске.

«Подключение социально значимых объектов к электроснабжению находится на особом контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева. Электроэнергия – это не только тепло и свет, но и возможность получать образование, используя все возможности технического прогресса», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Кроме того, электричество подвели к жилым домам, расположенным в Орехово-Зуевском округе и в Подольске, и к другим объектам. Все работы провели специалисты компании «Мособлэнерго».