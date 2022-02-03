РИАМО - 3 фев. Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника банды, который совершал разбойные нападения на жителей частных домов в деревне Красновидово городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

9 мая 2007 года банда совершила разбойное нападение на трех взрослых и трех детей в городском округе. Потерпевших избили гвоздодерами, а еще у них похитили деньги и имущество на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники угнали машину Ford Focus.

Аналогичные преступления банда совершила 19 и 31 мая 2007 года в садовых товариществах городского округа.

Кроме того, задержанный член банды 1 июня 2007 года участвовал в приготовлении к разбойному нападению в коттеджном поселке «Зеленая горка», который находится около деревни Манихино городского округа Истра. Преступный умысел не удалось довести до конца, так как одного из фигурантов дела задержали.

Кроме того, с марта по октябрь 2020 года обвиняемый вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, проникали в помещения различных компаний на территории московской обалсти. Они крали там имущество и деньги. Ущерб от их деятельности составил более 8 млн рублей.

Данное уголовное дело в ближайшее время планируют направить в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.