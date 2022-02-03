РИАМО - 3 фев. Порядка 41 тыс. пенсионеров - участников подмосковного проекта «Активное долголетие» посетили экскурсии по достопримечательностям региона за 2021 год. Для них провели свыше 3,1 тыс. автобусных и пешеходных экскурсий, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Экскурсионные поездки по городам области проводились для участников программы еженедельно. Организованные экскурсии проходили по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям.

Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Коломну, Истру и Одинцовский округ. Также востребованными направлениями оказались Серпухов, Сергиево-Посадский и Дмитровский округа.

В число поездок, организованных для участников программы «Активное долголетие» в 2021 году, вошли экскурсии в Новоиерусалимский мужской монастырь, музей-заповедник «Коломенский кремль», храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот», Свято-Троицкую Сергиеву лавру, музей-заповедник «Дмитровский кремль» и другие объекты.

В настоящий момент участниками областного проекта «Активное долголетие» являются более 100 тыс. пожилых жителей региона.

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