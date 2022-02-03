РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. Предписание Госжилинспекции Московской области о проведении ремонтных работ на кровле и чердаке многоквартирного дома, выданное ООО «ЕДС-Щелково», областной Арбитражный суд признал законным, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2021 года при проверке обращения жителей дома №30 по улице Институтской инспекторы установили, что кровля опасно нависает над пешеходной зоной, на ней отсутствуют снегозадерживающие устройства. Разрушались кирпичная кладка над крышей и деревянные стропила на чердаке, который оказался сильно захламлен. Были выявлены и другие нарушения.

Госжилинспекция предписала устранить их в течение 2 месяцев. УК решила добиваться отмены этого требования в Арбитражном суде Московской области. Представители управляющей организации утверждали, что предписанные работы не входят в содержание и текущий ремонт МКД, а относятся к капитальному ремонту. Однако эти доводы были отклонены. В своем решении суд указал, что документ Госжилинспекции содержит указание на правила и нормы техэксплуатации многоквартирного дома, соблюдение которых обязательно для управляющей организации.

В итоге Арбитраж пришел к выводу, что оспариваемое предписание выдано в пределах предоставленных полномочий, при наличии достаточных оснований, соответствует требованиям закона и не обладает признаками неисполнимости. Как следствие, оно не нарушает права и законные интересы заявителя. В удовлетворении требований ООО «ЕДС-Щелково» было отказано.