Только партнерские отношения между гражданами, властью и бизнесом способны заставить систему работать. Это касается и инвестиционной привлекательности, и законодательной сферы, и обеспечения социальных услуг. Как найти баланс для устойчивого развития, воспитать в людях бережное отношение к природе и что из себя сегодня представляет состав Мособлдумы, в интервью РИАМО рассказал депутат подмосковного парламента Сергей Маликов.

– Сергей Анатольевич, вы являетесь председателем палаты молодых депутатов Московской области. Расскажите, чем она занимается?

– Мы начинали ее формировать в 2015 году. Задача была интересная: понять, а что у нас за молодые специалисты, современные муниципальные депутаты. В первый состав вошли 250 человек, это была целая армия.

По сути, это площадка для знакомства, дискуссий, общественных проектов, в том числе для собственного политического продвижения молодых депутатов до 40 лет. Главврачи, бизнесмены – кого у нас только нет. Многие выходцы из молодежных парламентов. Все это осознанные специалисты нового формата.

Задача палаты молодых депутатов – не клепать законы, не пытаться дублировать работу Мособлдумы или Госдумы. Это площадка – возможность, если у тебя есть идея. Самая главная наша победа состоит в том, что коллеги делятся опытом работы в своих муниципалитетах. От этого выигрывают все.Так что в первую очередь палата молодых депутатов – это создание своей команды, коммуникация. Основная задача – познакомить муниципальных депутатов между собой, чтобы они начали обмениваться опытом и просто дружить. Используя нашу площадку, депутаты могут заходить в министерства, общаться. А получая ответы, они уходят более подготовленными. Так что это еще и внутренний рост.

Из последних наших проектов – закон о поисковой работе. Мы провели работу совместно с комитетом депутата Мособлдумы Олега Жолобова.

Потом в 2020-2021 годах случилась пандемия. Тогда каждый член палаты работал «на земле» – это волонтерство, организация помощи. Затем наступили выборы в Мособлдуму. Многие коллеги тогда в них участвовали. Кто-то как кандидат, кто-то как помощник или руководитель штаба.

Нас очень поддерживает председатель Мособлдумы Брынцалов Игорь Юрьевич. Для него этот институт очень важен. Он видит в нас интересную фокус-группу.

пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Маликова

– В палате только одна партия или несколько?

– Конечно, преобладает «Единая Россия», но у нас многопартийная структура, нет ограничений. Игорь Юрьевич Брынцалов всегда предоставляет слово партиям, неважно каким. А если ты просто крикун, это не имеет ничего общего с законотворческой деятельностью. Можно все что угодно предлагать, но главный вопрос – как лучше для экономики, инвестиционной привлекательности, населения.

– Как, с точки зрения молодых депутатов, выглядит нынешняя Мособлдума?

– На сегодняшний момент Мособлдума современна, опытна и открыта. Исчезла сакральность областного депутата, его ореол недоступности. Я считаю, что Мособлдума высокопрофессиональна и консервативна. Сейчас в ней идеальный коктейль депутатов. Оптимальный состав, когда смешались и опыт, и консерватизм, и молодость. В комитетах идут достаточно жаркие дискуссии. Но дальше, когда дело доходит до законов, они требуют спокойного принятия решения.

Сейчас Московская область – лидер по качественным социальным услугам. У нас эффективно организованы соцобслуживание, культура, работает проект «Активное долголетие». И все за бюджетные деньги, хотя это дорого стоит.

Понятно, что есть и сложности. Мы перешли из одной страны в другую за короткий период, при этом абсолютно поменяв мышление. В советское время задача была любить работу и уважать коллектив. Все остальное за тебя делало государство. А сейчас тренд идет к тому, чтобы все было рентабельно и приносило экономический эффект.

Поэтому, создавая правильные инструменты, рабочие места, повышая заработные платы и уровень жизни, мы даем возможность развиваться нашему населению. Потому что нельзя выращивать общество иждивенцев, ведь человек тогда не пытается что-то делать сам, а постоянно только требует. Должен быть баланс.

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– В Московской области есть этот баланс?

– Считаю, что у нас правильная и взвешенная политика. Мы не пытаемся способствовать формированию пассивного населения, которое не хочет развиваться. Правильная позиция – поддержка детского потенциала для того, чтобы человеческий капитал развивался. И, конечно, необходимо уделять большое внимание нашему пожилому поколению.

Сейчас есть разные платформы, где можно давать власти задания. Это круто работает, людям начинает нравиться. Но я бы хотел, чтобы и население, и бизнес, и политики были партнерами.

Каждый оказался в этой жизни на своем месте. Если будем только требовать, а не отдавать, баланс будет теряться, и система не будет работать партнерски. А Мособлдума как раз является площадкой, где можно выстраивать партнерские отношения.

пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Маликова

– В конце 2021 года в Подмосковье стартовал проект «Штаб депутатов 120 округа». Это тоже из серии развития партнерства?

– Это пилотный проект, который мы презентовали губернатору Московской области Андрею Воробьеву и сейчас доказываем его эффективность. Проект распространяется на Красногорский избирательный округ – это городские округа Красногорск, Истра, Солнечногорск, Клин, Лотошино, Волоколамский, Шаховская и поселок Восход.

Штаб – это интересное предложение Колунова Сергея Владимировича, депутата Госдумы и жителя Красногорска. Он предложил консолидировать активность депутатов муниципального, регионального и федерального уровня, ведь некоторые обращения граждан требуют участия всех. К тому же, бывает, что люди идут с обращениями и к депутатам, и к главе, параллельно еще и пишут губернатору.

Сейчас в штабе выстроена правильная система приема обращений граждан. Смотрим разные механизмы, каким образом сформировать все наказы после предвыборной кампании. Мы их продолжаем разбирать и реализовывать.

– Как обратиться в штаб?

Через соцсети. Есть страничка «Штаб депутатов 120 округа» @shtabdeputatov120okruga, где подробно расписано, кто чем занимается из депутатов. Можно в Instagram написать лично нам, депутатам штаба.

– Значительная часть вашей работы направлена на экологию и, в частности, на очистку рек. Расскажите о действующих проектах и планах.

– Я один из основателей компании, которая занимается реализацией нацпроекта «Экология». Наша компания одна из первых сделала «Амфибию» – экскаватор, который может работать на водном объекте глубиной до 8 метров. Еще я являюсь экспертом по воде и мелиорации в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ. Это позволяет мне доносить повестку в министерство природопользования региона и в Федеральное агентство водных ресурсов.

С рекой Нахабинкой у меня получилось привлечь потенциальные 66 млн рублей, чтобы очистить ее часть в пределах Красногорска. Сейчас проект разыгран, экспертиза пройдена, и Московская область будет выходить на получение субвенции на реализацию этого проекта. Я безумно рад, что в мой родной поселок Нахабино мы смогли привлечь 66 млн из федеральных денег.

По реке Клязьме реализуется первый этап работ по очистке, все идет хорошо. В перспективе второй и третий. Река огромная и должна быть вычищена вся. В первую очередь надо восстановить и реконструировать очистные сооружения, либо просто их сделать. Потому что, если где-то инфраструктура не создана, чистить водный объект бесполезно. В целом объемы огромные – будет извлечено около 300 тыс. кубических метров донных отложений.

Вообще я занимаюсь всеми водными объектами Московской области. Сейчас в стадии проектирования находится 11 проектов. По примерной оценке, для очистки рек Подмосковья мы планируем привлечь 1,5 млрд рублей из федеральных денег. Думаю, что Московская область станет крупнейшим реализатором нацпроекта «Экология».

– Какие экологические акции ожидаются в этом году?

– Сейчас будет запускаться большой проект – «Чистые берега». Озера и реки в муниципалитетах будут убираться системно в масштабе всей Московской области, в том числе с помощью муниципалитета, общественников и непосредственно жителей. Мы будем продолжать акции, которые члены палаты молодых депутатов вместе с «Водой России» организуют в муниципалитетах.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Подмосковья. Не выбрасывайте покрышки от колес автомобилей в водоемы. Их количество зашкаливает. Есть специальные места сбора. Вся информация есть и на сайтах администраций, и на портале правительства mosreg.ru.

– Достаточно ли в Подмосковье инфраструктуры, чтобы сделать жизнь более экологичной? И что вы думаете о культуре бережного отношения к природе?

– Считаю, что молодежь надо вырастить в этой культуре и создать ее внутри себя. У меня сын с четырех лет участвует в акциях. Сейчас ему семь, и если он видит мусор, то тянется его поднять и отнести в мусорку. Так что экологические акции как раз и формируют эту культуру.

Если в детстве кого-то брали на субботник, для него это не является чем-то немодным. Особенно удачно придать этому форму флешмоба – так однажды мы убирали водный объект с элементами кроссфита. А еще привлекали художников из арт-резиденции «Нахабино» и делали инсталляцию из мусора. Сфотографировали ее, а потом, конечно, выбросили. Не оставлять же жителям гору мусора.

В целом экологической культуры нам пока недостаточно. Всего несколько десятков лет назад у нас ее вообще не было. В Европе есть штрафы, иногда от 700, а где-то и по 2 тыс. евро за неправильно расфасованный мусор. Выросло несколько поколений, которые боялись выбросить мусор и получить штраф. У нас сейчас попробуй штрафы сделать 10 тыс. рублей – правозащитники выйдут с пикетами. Может, они и правы, потому что у нас и уровень жизни другой. Но реформы должны быть системные, мы к этому идем.

Вся упаковка рано или поздно должна быть универсальной. Если бутылка у всех одного формата, то все пойдет в переработку. Фантик должен быть такой, чтобы можно было засунуть его в аппарат у себя в подъезде, а тебе бы за это начислили баллы, за которые ты получил бы скидку на услуги ЖКХ или, например, возможность купить билет в театр и кино.

Сейчас к этой работе присоединяются предприниматели. Естественно, они рассчитывают на доход. Но, конечно, государство тоже должно в это вкладываться. Система заработает, когда в каждом округе будут тысячи точек раздельного сбора мусора. Надо потихоньку к этому приходить и соблюдать принцип трех П: производство, потребление, переработка.

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пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Маликова

– Вы сказали про партнерство власти и бизнеса. В каких еще направлениях следует наладить эту связь?

– Есть интересная тема – экотуризм. Она уже работает. С 1 января действует крутая поправка в федеральном законе: на сельскохозяйственных землях стало возможным развивать экотуризм. Думаю, это будет большой всплеск инвестиций. Это безумно востребовано в масштабе страны. Я ездил в Чехов, смотрел глэмпинги. Смотрел, как их делают на Алтае, в Евпатории. Также экотропы, экопарки – тоже тема востребованная. Я считаю, что эта поправка – крутой шаг вперед навстречу предпринимателям в сфере туризма.

– Вы заявляли, что система постоплаты парковки в Московском регионе избавила бы водителей от лишних штрафов, например, из-за их ошибок или сбоев системы. Что делается в этом направлении?

– Я думаю, каждый день где-то 3-3,5 млн наших жителей едут в Москву на работу, пользуются инфраструктурой, оставляют там деньги, пополняют бюджет, в том числе пользуются платной парковкой. И я не понимаю, почему такой продвинутый мегаполис, как Москва, не может предоставить постоплату, когда в шести регионах она уже есть.

Я иногда забываю оплатить парковку. Но это не значит, что я нарушитель. Дайте мне возможность заплатить в течение суток. А если я не заплатил до 00:00, то все, выписывайте мне штраф.

Мы писали запрос в московский департамент транспорта. Там ответили, что не могут пойти на постоплату из-за большой востребованности парковок. Но, по-моему, постоплата была бы востребована водителями Подмосковья. От центра социально-консервативной политики мы писали письмо председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Будем инициировать встречи для обсуждения.

Считаю, что, конечно, постоплату должны ввести. И я защищаю, в первую очередь, интересы жителей Московской области.