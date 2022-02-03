РИАМО - 3 фев. Согласован проект дома по программе реновации, который собираются возвести в Нагатинском Затоне в столице. В новостройке будет 240 квартир, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жилье построят на Судостроительной улице. Новостройка будет состоять из двух корпусов, их объединит подземный паркинг.

Новоселы въедут в квартиры с отделкой в соответствии со стандартами, разработанными специально для программы реновации.

На первом этаже здания разместятся помещения общественного назначения, а на подземном появится одноуровневая парковка. Территорию вокруг жилого дома благоустроят, там установят детские площадки, а также площадки для занятия спортом.

Во дворах высадят деревья, кустарники и разобьют газоны.