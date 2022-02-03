РИАМО - 3 фев. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав фигуристов, которые выступят с короткими программами в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине 4 февраля, сообщается на сайте федерации.

Так, в мужском одиночном катании сборную РФ представит Марк Кондратюк, а в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В танцах выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Уточняется, что составы участников конкретных соревнований будут подтверждаться командами накануне вечером. Состав мужчин в одиночном катании на произвольную программу объявят после конца короткой программы у женщин-одиночниц, за час до начала произвольной программы у мужчин.

Ранее СМИ сообщили, что в команду вошла фигуристка Камила Валиева, но ее имени в сообщении федерации нет.

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