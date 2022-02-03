РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В Подольске водителя автомобиля «Лада-2140», который сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне Силикатная-2, отпустили под подписку о невыезде, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора, юрист 2-го класса Денис Костюнин.

СУ УМВД России по Подольску 28 января возбудило уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкий вред здоровью пешехода.

В ходе предварительного расследования установили, что водитель автомобиля «Лада-2140», двигаясь по улице Тепличной со стороны улицы Профсоюзной в направлении к улице Знамя Октября в районе дома №12 совершил наезд на женщину. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшей перелом бедра, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель автомобиля признал вину в инкриминируемом ему деянии. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по уголовному делу проводят все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.