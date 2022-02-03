РИАМО - 3 фев. В полицию обратился кинопродюсер Олег Тетерин, который сообщил, что его избил сосед. По данному факту правоохранители назначили проверку, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник издания, избиение произошло 1 февраля у дома Тетерина, который расположен в столице на Тверской улице.

Врачи диагностировали у кинопродюсера сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Олегу Тетерину 46 лет. Он был продюсером следующих работ: «Вий», «В спорте только девушки», «Неуловимые», «Мамы 3» и другие.