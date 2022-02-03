РИАМО - 3 фев. Молекулярный биолог и вирусолог, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев считает, что если следующий за омикроном штамм коронавируса будет похож на него, то Covid-19 может стать менее опасной болезнью, которая сопоставима с обычной простудой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Если следующий штамм будет на основе омикрона, это будет не так плохо, потому что к нему выработался у огромного количества людей иммунитет, у многих есть иммунитет к предыдущим штаммам от вакцинации или болезни», - пояснил вирусолог.

Он отметил, что при таком развитии не нужно будет закрывать границы между странами и вводить локдауны.

По его словам, у ученых пока нет статистики по повторному заражению омикроном, но, исходя из предыдущего опыта пандемии, иммунитет к коронавирусу у переболевшего должен сохраняться от 6 месяцев до года.

В России с начала пандемии выявили 12 284 564 случая коронавируса, скончались 333 357 заболевших, выздоровели 10 390 732 человека.

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