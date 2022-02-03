РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В Подольске определили победителей литературно-творческого конкурса по безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На базе Дома детского творчества «Контакт» с 17 января по 2 февраля прошел городской литературно-творческий конкурс «Сказка - ложь, да в ней намек - безопасности урок». Его цель - профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В нем приняли участие 418 учащихся 5-11-х классов из 24 общеобразовательных организаций Подольска.

На конкурс были представлены сказки, которые описывают различные ситуации, связанные с безопасностью на железной дороге. По итогам победителями стали учащиеся из общеобразовательных учреждений: гимназия №4; гимназия им. Подольских курсантов; гимназия №7; школа №5 с УИОП; школы №№ 8, 15 (интернат), 21, 32; лицей №26; Федюковская школа.