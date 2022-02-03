РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В подмосковном Подольске взяли под стражу мужчину, у которого обнаружили более 500 г мефедрона для продажи, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора, юрист 2-го класса Денис Костюнин.

В ходе предварительного расследования установлено, что гражданин вступил в сговор с неустановленными лицами на производство и сбыт наркотического средства на территории Подольска. Он приобрел мефедрон общей массой более 500 г для последующего сбыта. В результате эффективной работы оперативных подразделений УМВД России по Подольску не смог довести свой преступный умысел до конца. Наркотики у него изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции.

СУ УМВД России по Подольску 30 января возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств) в отношении жителя Подольска. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе следствия подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Мужчина вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Подольский городской суд 1 февраля с учетом позиции Подольской городской прокуратуры избрал подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.