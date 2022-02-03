РИАМО - 3 фев. МИД РФ заявил о закрытии корпункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России в качестве ответной меры на запрет вещания российского канала RT DE в Германии, сообщает Газета.ru.



В заявлении министерства указано, что на территории России прекращаются все виды вещания телерадиокомпании Deutsche Welle. Аккредитация всех сотрудников бюро в России будет аннулирована. Кроме того, ответственные органы власти рассмотрят вопрос о признании компании СМИ-иноагентом.

Ранее российский МИД опубликовал заявление, согласно которому, в случае запрета вещания канала RT DE в Германии Россия примет ответные меры.

Из документа следует, что Россия не единожды указывала немецкой стороне на недопустимость оказания политически обусловленного давления на российские медиакомпании и предупреждала об ответных мерах в случае отказа немецкой стороны от конструктивного решения вопроса с RT DE.