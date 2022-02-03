РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В подмосковном Домодедове в минувшем году газ провели в 26 населенных пунктов, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове провели еженедельный штаб по решению вопросов социальной газификации, который возглавил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Одним из членов президиума стала исполняющая обязанности министра энергетики Московской области Ольга Роганова.

Глава Домодедова Михаил Ежокин, а также руководители Ленинского городского округа и Подольска, которые были подключены онлайн, доложили о выполненной работе по подключению газа. В 2021 году было догазифицировано 26 населенных пунктов, построено 329 вводов и свыше 11 км распределительных газопроводов.

«По прошлому году Домодедово полностью выполнило план. По этому году основные работы начнутся со следующего месяца. Есть проблематика частных газопроводов, мы их рассмотрели. Их надо разбирать в индивидуальном порядке и снимать», – сказал Хромушин.

На территории городского округа Домодедово 51 частный газопровод. Более чем с половиной из них вопрос решен.