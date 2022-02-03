РИАМО - 3 фев. За январь 2022 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 113 объектов, из которых 81 земельный участок в аренду, 16 земельных участков на продажу, 12 нежилых помещений в аренду, 4 нежилых помещения на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Под строительство загородного дома в Истре можно приобрести в аренду земельный участок площадью 1 883 кв. м. Участок расположен в 50 км от МКАД по Новорижскому шоссе в деревне Фроловское. Предоставляется в аренду сроком на 20 лет. Начальная цена аренды – 500 тыс. руб./год.

В Лыткарине малому и среднему бизнесу предлагают в аренду на 5 лет нежилое здание площадью 560,9 кв. м, расположенное на улице Сафронова, стр. 12. Начальная цена – 919 315,1 руб./год.

Объекты торговли, общественного питания, платного досуга и отдыха можно разместить на участке площадью 9 208 кв. м в Солнечногорске. Земельный участок находится в деревне Редино, в 1 км от озера Сенеж. Предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 2 230 776,12 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.