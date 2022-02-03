РИАМО - 3 фев. В земельно-имущественных торгах в Подмосковье в январе приняли участие 804 претендента. Это на 77% больше, чем в январе 2021 года, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

За январь 2022 года в Московской области состоялось 219 земельно-имущественных торгов. В среднем количество участников на торгах составило 5 человек. Процент реализации объектов за январь составил 79%, что, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, больше на 6%.

Так, в аукционе по аренде земельного участка площадью 3 274 кв. м под гостиничное обслуживание в Люберцах приняло участие 4 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 10 раз.

Стартовая цена – 600 тыс. руб./год.