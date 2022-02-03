РИАМО - 3 фев. Хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина станут знаменосцами на зимних Олимпийских играх в Пекине, церемония открытия соревнований пройдет 4 февраля, сообщает Nation News.

Шипачев уже представлял страну на Играх в 2018 году. Тогда хоккеист выиграл золото. Фаткулина выиграла серебро на Олимпиаде в 2014 году.

«Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», — отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

После Игр 2014 года отечественная сборная не выступает под флагом страны. Спортсмены будут участвовать в турнире под знаменем ОКР.

Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля. В Пекине Россию будут представлять 213 спортсменов.