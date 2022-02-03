РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В минувшем году на территории Домодедова произошло 61 ДТП с участием грузового транспорта, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Кузьмин.

Совещание по поводу проблемы парковки большегрузов провели в администрации Домодедова в четверг. На мероприятии присутствовали глава городского округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, замглавы администрации Игорь Колобов и другие.

«Аварийность в грузовым транспортом за 2021 на территории округа сложилась следующим образом. Зарегистрировано 61 ДТП с участием грузовых автомашин, в результате которых 6 человек погибло и 76 участников дорожного движения получили увечья различной степени тяжести, в том числе пострадало 5 детей», - сказал Кузьмин.

Он отметил, что сотрудниками ГИБДД на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений со стороны водителей грузового автотранспорта.

«Таких административных материалов за 2021 год вынесено 2751. В том числе наказаны 261 должностное и 115 юридических лиц, которые осуществляют эксплуатацию автомашин», - отметил Кузьмин.