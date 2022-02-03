РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В Домодедове в четверг провели совещание по поводу незаконной парковки большегрузов в нескольких проблемных точках, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

На мероприятии присутствовали глава городского округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, замглавы администрации Игорь Колобов и другие.

«Мы договорились о том, что все эти точки (на которых незаконно паркуются большегрузы – ред.) «зарежимим», то есть запретим стоянку либо в определенное время, как у нас на сегодняшний день на улице Лунной, когда стоянка разрешена в ночное время. Либо совсем запретим стоять там, где это мешает транспорту», - сказал Колобов.

Он отметил, что вынесенные на комиссии безопасности дорожного движения решения легли в основу проекта организации дорожного движения.

«(Проект – ред.) позволит установить телематику, так называемый паркон, на рейсовые автобусы. Она в автоматическом режиме при движении автобуса фиксирует машины, припаркованные в незаконном месте и, соответственно, в центр безопасности дорожного движения их передают. Там уже сотрудники ГИБДД в автоматическом режиме выписывают штрафные санкции», – сказал Колобов.

Подобную проверку неправильно припаркованных автомобилей планируют начать с 8 февраля.

Среди проблемных улиц, на которых часто паркуются большегрузы, ул. Курыжова в мкрн Южный, ул. Творчества в ЖК «Домодедово Парк», ул. Лунная в мкрн Западный, ул. Станционная и Корнеева в мкрн Центральный, ул. Авенариуса в мкрн Белые Столбы, ул. Гагарина в мкрн Северный и ул. Центральная и Каширское шоссе в селе Ям.