РИАМО - 3 фев. Неизвестный похитил 3 редкие игрушки общей стоимостью около 10 тыс. долларов из антикварного магазина в Театральном проезде в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным kp.ru, речь идет о магазине известного коллекционера Бориса Сумарокова. После окончания рабочего дня 27 января владелец расставлял товар на полках и обнаружил пропажу нескольких ценных экземпляров.

В ходе разбора ситуации выяснилось, что продавцы магазина ничего не знали о произошедшем, замки на двери были исправны, а камеры видеонаблюдения в самом помещении отсутствовали.

Владелец вызвал полицию. В ходе просмотра записей с окрестных камер видеонаблюдения правоохранители смогли установить предполагаемого вора, однако его личность не удалось идентифицировать.

Неизвестный похитил из магазина уникальную французскую куклу 1870 года изготовления, музыкальный автомат с танцующей балериной 1890 года и фигурку летучей мыши 1950 года.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 158 УК РФ.