РИАМО - 3 фев. Причиной появления «ложного солнца» в московском небе стало противостояние двух циклонов и двух антициклонов, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что это явление называют паргелий, и к ряду очень редких его отнести сложно.

«Хотя для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу», — сказал Тишковец.

Он объяснил, что паргелий появляется благодаря преломлению света кристаллами льда в облаках.

«Такие облака возникают, когда есть влияние атмосферного фронта, который несет облака верхнего и среднего яруса, - предвестник небольшого снега, который, я думаю, пройдет сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру», - добавил синоптик.

В начале года небе над Москвой можно было увидеть «алмазную пыль» - редкое погодное явление, которое происходит во время аномального холода и высокой влажности.

Атака трех циклонов и рост сугробов: какой погоды ждать в феврале>>