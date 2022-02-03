РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Служба учета энергоресурсов МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска переехала по новому адресу, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Если у жителей возникла необходимость обратиться с вопросом, касающимся приборов учета, информируем, что служба учета энергоресурсов управляющей организации МУП «СЕЗ» переехала. Теперь она располагается по адресу: улица Дмитрия Холодова, 6А.

Часы работы прежние: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00. Телефон для справок: 8 (496) 762-56-03.