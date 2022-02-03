Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» открылась во второй раз: в этом году она проходит с 27 января по 13 февраля в выставочном центре «Гостиный двор». Здесь можно увидеть как произведения мастеров классических народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, так и современные арт-объекты. Корреспондент РИАМО побывал на одном из самых масштабных культурно-выставочных мероприятий года.

«У нас есть мастера, которыми стоит гордиться»

В этом году на выставке представлены работы более 1200 мастеров из 53 регионов нашей страны. 2 февраля состоялось официальное открытие художественно-промышленной экспозиции.

«Россия всегда славилась мастерами народных промыслов, и высочайший уровень работ современных художников, представленных на выставке, которую мы сегодня открываем, — тому подтверждение. Я горжусь тем, что есть люди, настоящие патриоты нашей страны, которые реализуют такие проекты через общественную инициативу, грантовую поддержку. Я сейчас говорю об организаторах этой выставки. Мы должны сделать все возможное, чтобы система творческих креативных индустрий работала на нашу страну, а наше искусство знали и уважали», — отметила член Совета Федерации РФ, член временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов Елена Авдеева в ходе торжественной речи.

Она отметила, что 2022 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, и выставка-форум — первое масштабное событие, которое проходит в его рамках.

В этом году выставка «Уникальная Россия» объединила 20 самостоятельных экспозиций и арт-проектов. Посетители могут увидеть произведения живописи, ювелирного искусства, скульптуры, архитектуры, народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. На части выставочного пространства разместились историко-музейные экспозиции, несколько стендов посвящено церковному искусству и художественной фотографии. В экспозиции также представлены предметы антиквариата XVIII-XX веков из частных коллекций.

«Выставка — это плод многолетней деятельности государственных структур, общественных организаций, деятелей искусства и культуры, предпринимателей. Она показывает, что у нас есть современные мастера народных промыслов, художники, дизайнеры, которыми стоит гордиться, чьи работы нужно демонстрировать как в России, так и за рубежом», — сообщил РИАМО директор выставки-форума «Уникальная Россия» Валерий Богомолов.

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Историческая доминанта

Одна из важных составляющих выставки этого года — историческая. Мероприятие посвящено сразу нескольким значимым датам: 1160-летию зарождения российской государственности, 350-летию императора Петра I, 100-летию образования СССР, 90-летию со дня прохождения за одну навигацию Северного морского пути. В рамках выставки также представили проект, посвященный 140-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года.

«Сегодня на мероприятие пришли всей семьей. Старший внук долго не мог отойти от стенда Союза коллекционеров России: с интересом рассматривал значки. Для нас, старшего поколения, предметы советской эпохи — недавнее прошлое, а для современных детей — что-то из очень далекого времени», — рассказал РИАМО посетитель Сергей Михайлович.

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Круглые столы и модные показы

В программе мероприятия более 70 деловых и культурных мероприятий, в том числе показы дизайнерских коллекций одежды.

В рамках выставки Евразийская ассоциация этнодизайнеров представит fashion-программу «Этноподиум». Состоятся показы работ российских дизайнеров из Бурятии, Тывы, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, а также модельеров из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Монголии. Посетители выставки смогут побывать на неделе волшебной моды Magic Fashion Week.

Произведения искусства, которые демонстрируют на выставке, можно не только увидеть, но и приобрести.

«Выставка очень интересная. Выбор просто огромный! Пришла с приятельницей и уже успела купить подарки для родных и знакомых. Один из них — пуховая шаль. Красиво и очень тепло. Планируем побывать и на показах моделей одежды», — поделилась с РИАМО своими впечатлениями посетительница Людмила.

Круглые столы и дискуссии будут посвящены важным аспектам истории страны: «Меценаты России — от слов к делу», «Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР», «Сохранить культурный код России», «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика». Также запланировано проведение специальной секции для блогеров, пишущих и снимающих материалы о России.

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Спецпроекты

В рамках выставки состоятся церемонии награждения победителей ювелирного конкурса имени Карла Фаберже, а также конкурса декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России».

Посетители смогут посмотреть на украшения выставки-конкурса JUNWEX Premium. На ней представят ювелирные изделия премиум-класса от производителей со всей России.

Помимо этого, гостей форума ждет обширная культурная программа: фольклорные танцевальные композиции и вокальные номера.