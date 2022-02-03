РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. В СНТ «Зеленая Зона» на территории городского округа Люберцы демонтировали незаконно установленное ограждение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполнили в связи с признаками нарушения земельного законодательства, а именно ст. 7.1 КоАП РФ (установка ограждающих конструкций вне границ земельных участков, информация о которых содержится в ЕГРН).

Задать вопросы о землепользовании на территории городского округа Люберцы можно по телефону отдела земельного контроля администрации: 8(495)503-40-88 или по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, кабинет 333.