РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 149 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 12 507 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 8 721 случай коронавируса.

За все время пандемии в регионе подтверждено 791 298 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 13 435 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 637 594 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.