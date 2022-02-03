РИАМО - 3 фев. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что так называемый постковидный синдром не является прерогативой Covid-19, так как подобное состояние возникает в организме человека после любого серьезного заболевания. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, постинфекционный синдром возникает после любого тяжелого вирусного заболевания: гриппа, ветрянки, пневмококковой и хламидийной инфекции, ВИЧ и гепатита. Синдром не является прерогативой именно коронавируса.

Мясников отметил, что последствия после перечисленных недугов всегда были и будут, даже если пандемия коронавируса прекратится.

По его словам, люди были крайне напуганы в самом начале пандемии, поэтому сейчас склонны любое недомогание списывать на перенесенный Covid-19.

«Любая боль в спине, давление, еще что-то. Они все это приписывают перенесенному ковиду. Хотя это болячки, которые они «набивали» себе всю жизнь. Сидячим образом жизни, любовью к выпечке и пельменям», — заключил врач.