РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Постановление об административной ответственности за нарушение лицензионных требований, которое Госжилинспекция Подмосковья приняла в отношении ООО «В лесу» из городского округа Красногорск, является законным. Такое решение принял областной Арбитражный суд, рассмотрев заявление управляющей организации, сообщает пресс-служба ведомства.

В марте 2021 года в ходе проверки содержания дома №3 по Кленовой улице в поселке Отрадное были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в паркинге, который входит в состав общего имущества, скопилась вода, не функционировали датчики угарного газа, помещение было захламлено пожароопасными и быстросгораемыми материалами. В приквартирных холлах не функционировали стояки и приборы отопления.

УК выдали предписание об устранении нарушений в течение 3 недель и составили административный протокол. В результате его рассмотрения «В лесу» было признано виновным по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Это решение организация обжаловала в Арбитраже.

Суд отметил отсутствие доказательств того, что у заявителя не было возможности соблюдать правила и нормы эксплуатации жилищного фонда, а также принять все зависящие меры по их соблюдению. Данный факт свидетельствует о наличии в действиях УК вины, а следовательно, состава административного правонарушения.

В результате Арбитраж пришел к выводу, что полномочия Госжилинспекции в данном случае соблюдены, и она доказала нарушение лицензионных требований со стороны управляющей организации из Красногорска.