РИАМО - 3 фев. С 00:00 4 февраля на медиафасадах Останкинской башни в столице появится видеооткрытка в поддержку отечественных спортсменов, которые принимают участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба РТРС.

На видеооткрытке будут изображены эмблема Олимпийского комитета страны, надпись «Пекин 2022» и пожелание «Удачи нашим олимпийцам!».

В 17:00 4 февраля в честь открытия Игр и в знак поддержки отечественной команды телебашня включит праздничную подсветку.

Видеооткрытка в честь спортсменов-олимпийцев будет транслироваться на фасадах телебашни все дни проведения Игр в Пекине.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В российской команде ОКР 109 мужчин и 104 женщины. Они представляют 27 регионов РФ. Наибольшее представительство в сборной страны имеют: столица – 43 спортсмена, Санкт-Петербург – 30, Подмосковье – 20.

Олимпиада‑2022 в Пекине: когда и где смотреть трансляции зимних игр>>