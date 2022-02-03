РИАМО - 3 фев. Съемки эпизода комедийного сериала «Классная Катя» состоятся на Театральном катке в Химках, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Наша задача – благоустроить городское пространство таким образом, чтобы оно было востребованным. Театральный каток в Химках в зимнее время является центром притяжения для многих горожан. Нам очень приятно, что это место стало одной из локацией для съемок сериала», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Режиссером и автором сценария сериала является Ольга Френкель. По ее словам, это история напоминает «роман про отцов и детей», а также поднимает тему взросления и диалога между двумя поколениями.

Главные роли в сериале исполняют Гоша Куценко и Валерия Астапова. Также там можно будет увидеть Алену Бабенко, Антона Лаврентьева и Даню Милохина.

По сценарию герои фильма будут кататься на открытом катке в ходе романтического свидания. Команда «Зеленого каркаса» Химок, в свою очередь, подготовит все необходимые условия для работы съемочной бригады.

«Театральный каток соответствует всеми параметрами, чтобы снимать здесь сериалы. Думаю, мы получим очень красивый визуальный ряд со съемок. Уверен, что актеры останутся довольны, тем более, что Куценко уже снимался у нас. Актер высоко оценил условия для съемок на нашем катке», – подчеркнул первый замглавы администрации Химок Дмитрий Кайгородов.