РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В этом году в подмосковном Домодедове планируется отремонтировать 115 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Московской области.

В том числе планируется отремонтировать кровли в 5 многоквартирных домах, фасады в 11 МКД, заменить 9 лифтов в 4 МКД. Инженерные системы будут отремонтированы в 63 домах. На региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Домодедова выделено 651 млн рублей.

В прошлом году в городском округе Домодедово в программу капремонта было включено 99 МКД по общестроительным работам и 4 МКД по замене лифтов. Всего в 2021 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2 380 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители региона могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.