РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Учащимся лицея №23 подмосковного Подольска рассказали о вреде курения и употребления алкоголя, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты по работе с молодежью молодежного центра «Ровесник» 2 февраля в лицее №23 провели цикл мероприятий на тематику здорового образа жизни для двух старших классов.

Учащиеся смотрели презентацию о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Обсудили вредные привычки, смотрели рекомендации о здоровом образе жизни. Также в ходе занятий ученики разделились на команды и отгадывали кроссворд на тему: «Здоровье — это жизнь».