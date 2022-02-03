РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 фев. В нынешнем году на территории городского округа Дзержинский капитальный ремонт проведут в 25 многоквартирных домах, в 7 домах обновят кровлю, а в 11 – фасад, передает фонд капитального ремонта по городским округам.

На ремонт выделено более 144 млн рублей.

В прошлом году в рамках программы работы выполнили в 26 домах, в 4 заменили лифты.

Всего за прошедший год на территории Подмосковья отремонтировали 2 380 домов. На 2022 год ремонт запланирован в 3 757 МКД.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Перечень адресов многоквартирных домов Московской области на 2022 год опубликован на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте.