РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско за прошлый год принял от жителей Люберец 544 обращения, в том числе в ходе выборной кампании, передает пресс-служба администрации городского округа.

Дениско представил итоги работы за 2021 год в формате видеоконференции, в которой участвовали члены партийной фракции в люберецком совете депутатов и представительницы местного отделения «Женщин Подмосковья».

«В прошлом году в региональном парламенте состоялось 31 пленарное заседание, мы рассмотрели 761 вопрос, приняли 1 205 постановлений и 66 решений. Принято 310 законов Московской области. Но, считаю, что самая важная работа велась в непосредственном контакте с жителями Люберецкого округа, который я представляю в Думе», - сказал Дениско.

Часть обращений избирателей была отработана адресно за короткий период, другие включили в народную программу «Единой России» и будут реализованы с подключением финансирования.

«В рамках исполнения наказов удалось «закрыть» очень значимые для люберчан вопросы. Благодаря программе инициативного бюджетирования закупали необходимое оборудование для ряда школ и учреждений образования. Устанавливали детские и спортивные площадки во дворах. Таких объектов за год было 38», - добавил Дениско.

Кроме того, основная тема вопросов от жителей – благоустройство. Из почти 800 тысяч инициатив, поступивших в областную «Единую Россию», порядка 60 тыс. связаны с развитием городской среды.

Также депутат представил отчет о работе профильного думского комитета по транспорту и информационным технологиям, в котором он состоит.

«В прошлом году городской округ Люберцы, как участник пилотного проекта льготного проезда на коммерческих маршрутах, принял на себя большой объем работы. Трудности во взаимодействии с перевозчиками есть и сейчас, но граждане льготных категорий ощутили большую пользу от нововведения. В нынешнем году проект запущен уже на территории всего Подмосковья», - сказал Дениско.

Депутат добавил, что выполнение наказов избирателей является главной задачей в работе на текущий год.