РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В текущем году по плану общей социальной газификации в Подольске догазифицируют еще 1 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории Подольска 71 населенный пункт, который необходимо газифицировать. В 2021 году газифицировали 50 населенных пунктов. Филиал АО «Мособлгаз» «Юг» построил 12,8 км газопровода. В рамках комплексных договоров построил 348 газопроводов в границах участков заявителей.

В 21 населенном пункте, в том числе в старой части Подольска, деревнях Булатово, Валищево, Гривно, Кутьино, Лаговское, Луковня, Матвеевское, Меньшово, Новогородово, Новоколедино, Новоселки, Романцево и других работы запланированы на 2022 год. Газификации подлежат более тысячи домовладений, пока работы выполнены на 24%.

На сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация» создан калькулятор, с помощью которого можно задать параметры конкретного домовладения и, выбрав пакет услуг, произвести расчет самостоятельно. При выборе базового формата подключения газификация дома в 120 кв. м обойдется в 139 тыс. рублей.

Следить за ходом проведения работ по программе соцгазификации в населенном пункте можно онлайн с помощью интерактивной «Карты эмоций». Здесь же указана ближайшая дата проведения встречи представителей «Мособлгаза» с жителями и размещена ссылка на чат с личным помощником по газификации в Telegram.

Участники программы социальной газификации в Подмосковье могут подать заявку на заключение комплексного договора для проведения газа по своему домовладению вне зависимости от места регистрации.

Для удобства жителей подать заявку на заключение комплексного договора на газификацию дома можно дистанционно на сайте «Мособлгаза» и на региональном портале госуслуг. Работают точки приема жителей по вопросам социальной газификации, где действуют принципы упрощенного документооборота.

Задать любые вопросы о программе социальной газификации можно по телефону горячей линии: 8 (800) 100-75-75.

В Подольске действует Telegram‑чат, где можно задать вопрос о социальной газификации населенных пунктов. На вопросы отвечают представители администрации, территориальных управлений, «Мособлгаза».