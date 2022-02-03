РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. В зеркальную дату 02.02.2022 в Королеве прошло бракосочетание 12 пар. Считается, что загаданные в такие дни желания исполняются, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник городского управления ЗАГС Ольга Усачева.

«Примечательно, что среди молодоженов оказалась пара – Кирилл и Виктория, у которой был тройной праздник: день рождения жениха, день рождения невесты и день рождения семьи. В торжественной обстановке молодоженам вручили их первый семейный документ – свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева», – сказала Усачева.

Сотрудники управления ЗАГС пожелали супругам долгих лет счастливой семейной жизни, благополучия, исполнения желаний.