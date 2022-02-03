РИАМО - 3 фев. В этом году власти Подмосковья выделят свыше 11 млрд рублей на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов. Сейчас в области функционируют 11 комплексов по переработке ТКО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии на заседании обсудил реализацию госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

В 2021 году в Московской области завершили работы по рекультивации на полигонах «Царево» (горокруг Пушкинский), «Вальцово» (горокруг Ступино), «Слизнево» (Наро-Фоминский горокруг).

Всего в Подмосковье уже рекультивировано 13 полигонов, а еще заключены контракты на разработку проектов рекультивации 4 объектов.

В этом году планируют провести работы на полигонах «Часцы» (Одинцовский горокруг), «Съяново» (горокруг Серпухов), «Каурцево» (Наро-Фоминский горокруг), «Парфеново» (Сергиево-Посадский горокруг), «Воловичи» (горокруг Коломна), «Егорьевский» (горокруг Егорьевск).

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