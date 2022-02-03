РИАМО - 3 фев. Жителям Подмосковья помогут подготовить дома к проведению газа по программе социальной газификации, в частности, для работы котла должна быть система отопления, вентиляция, контур заземления, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Подготовка помещения к пуску газа - это вопросы безопасности. Это также важно, как обслуживание газа. И мы точно газ будем пускать только в такие помещения, где это можно по нормативам», - сказал Баранов.

По его словам, подготовка помещения по закону - это обязанность жителей, однако губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проучил оказать всестороннюю поддержку.

«Губернатор сказал, что мы жителей не должны оставлять наедине с этой проблемой, жителям нужно все объяснить и помочь. Мы на этой неделе будем раздавать брошюры и информировать через СМИ», - отметил гендиректор «Мособлгаза».

В частности, в доме, где хотят установить газовый котел, должна быть вентиляция и система отопления, а также контур заземления, если он отсутствует, то автоматика котлов дает сбой и может не перекрыть газ в случае необходимости.

«Но мы заметили, что далеко не все готовы сразу приступать к этой задаче, и порядка 40% жителей откладывают работы на весну. Кто-то уже не может позволить эти работы, так как вложился в газификацию», - уточнил Баранов.

Он отметил, что рекомендации по подготовке домов должны давать приходящие сотрудники «Мособлгаза». Сами работы проводят сторонние строительные организации.

«Губернатор поручил навести порядок в ценообразовании по проведению дымоходов, монтажу контура заземления. Будут рекомендованы предельные цены», - заключил гендиректор компании.