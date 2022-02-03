РИАМО - 3 фев. Сотрудники УМВД по Дмитровскому округу совместно с членом Общественного совета Валентиной Лобазовой провели профилактическую беседу на тему вреда наркотиков с воспитанниками местной общеобразовательной школы-интерната. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД РФ.

Мероприятие прошло в рамках акции «Наркотики – путь в никуда», направленной на предупреждение распространения наркомании среди подростков.

Ученикам рассказали о вреде употребления наркотических веществ и объяснили как защитить себя от людей, зависимых от наркотиков. Также подростков предупредили о последствиях общения в соцсетях с незнакомыми людьми: они могут вовлекать детей в противоправные действия.

Кроме того, ребятам рассказали об уголовной и административной ответственности за употребление и распространение запрещенных средств.

Лобазова объяснила школьникам о необходимости сообщать педагогам о незнакомцах, которые предлагают им попробовать непонятные вещества. Также ребятам показали фильм, где рассказывается, как меняется психика несовершеннолетнего после приема запрещенных веществ.