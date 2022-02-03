РИАМО - 3 фев. Госжилинспекция Подмосковья приняла меры к ООО «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» за нарушения в содержании кровли многоквартирного дома, в котором недавно обрушился потолок, сообщает пресс-служба ведомства.

Было возбуждено административное дело в отношении должностного и юридического лиц компании.

Информацию о том, что в одной из квартир дома обрушился потолок, накануне опубликовали несколько СМИ.

Проверка Госжилинспекции и региональной прокуратуры выявила многочисленные нарушения в работе фирмы. В кровле имелись повреждения, теплоизоляция труб отопления на чердаке оказалась нарушена.

Утечки тепла с чердачного помещения привели к образованию сосулек и наледи. Обнаружено прогнивание бревен стропильной системы.

Рассмотрение административных дел назначено на 8 февраля 2022 г. Ответственность за допущенные нарушения влечет административный штраф в размере 250-300 тыс. рублей, на должностных лиц - в размере 50-100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.