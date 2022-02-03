РИАМО - 3 фев. В четверг на Ярославском направлении заработал сервис ЦППК, который позволит пассажирам проходить на станции по NFC. Благодаря нововведению пассажирам смогут экономить около 2,5 часа в год, сообщает пресс-служба компании.

«Пассажирам достаточно всего один раз приложить телефон с NFC к турникету или валидатору, нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Кроме того, пройти по такому билету можно через любой турникет, а не только отмеченный красными стикерами. Это позволит пассажирам сэкономить до 10 секунд за один проход, а это около 2,5 часов в год», — отметил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

Валидировать билет, купленный в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», с помощью технологии NFC теперь можно на 22 станциях Ярославского направления.

Евдокимов отметил, что следующим направлением, где появится новая возможность, станет Горьковское. Тут сервис заработает до конца февраля.

Пока что сервисом могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.