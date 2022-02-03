РИАМО - 3 фев. С четверга на Ярославском направлении МЖД начал работать сервис ЦППК, благодаря которому пользователи приложения компании могут проходить на станции по NFC, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Это позволит пассажирам экономить около 2,5 часов в год благодаря быстрому проходу на станцию.

Начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов подчеркнул, что пассажирам нужно лишь один раз приложить телефон с NFC к турникету или валидатору. Теперь у них нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране.

«Кроме того, пройти по такому билету можно через любой турникет, а не только отмеченный красными стикерами», — отметил он.

Использовать билет, купленный в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», с помощью технологии NFC теперь можно на 22 станциях Ярославского направления МЖД.

Евдокимов также отметил, что следующим направлением, где появится новая возможность, станет Горьковское. Тут сервис заработает до конца февраля.

Пока что сервисом могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.