РИАМО - 3 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что отправится в поездку на зимние Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зимняя Олимпиада в Пекине начнется 4 и завершится 20 февраля. Участники Игр и официальные лица начали пребывать в Китай с 23 января.

Ранее российский посол в КНР Андрей Денисов выразил мнение, что визит Путина на Олимпиаду в Китае имеет особую важность на фоне бойкота Игр со стороны нескольких западных стран.

В окончательный состав российской сборной, выдвинутой на Олимпиаду, вошли 212 спортсменов, из которых 109 мужчин и 103 женщины. Спортсмены из России представят страну во всех видах соревнований, проводимых на Играх.