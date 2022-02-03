РИАМО - 3 фев. Более 100 населенных пунктов планируют догазифицировать в подмосковном Дмитровском городском округе в 2022 году. Работы проводятся в рамках президентской программы социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Дмитровский городской округ - это, пожалуй, один из самых востребованных по президентскому проекту городских округов Московской области. Он вошел в топ-7», - сказал Баранов.

Он отметил, что всего в этом муниципалитете в программу вошли 179 населенных пунктов.

«За 2021 год мы уже догазифицировали 73 населенных пункта. Осталось догазифицировать 106 населенных пунктов. Задача большая», - уточнил Баранов.

По его словам, работы в 30 поселениях планируют завершить в первом квартале года. Для этого разработан детальный пообъектный план.

Благодаря президентской программе жителям газифицированных населенных пунктов не придется платить за подведение газа к участкам. Домовладельцам необходимо только оплатить проведение газа на своей земле, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципальным главам подробно информировать жителей о сроках реализации программы социальной газификации.

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